引退を表明しているDF岩清水梓がPKを成功今シーズン限りでの現役引退を表明している東京ヴェルディベレーザの元なでしこジャパンDF岩清水梓が、WEリーグクラシエカップ決勝で、またもや印象に残るプレーを見せた。2011年の女子ワールドカップ優勝メンバーの一員でもある岩清水は、4月27日に今季限りでの引退を発表した。それから2日後、クラシエカップ決勝のRB大宮アルディージャWOMENとの試合に臨むと、延長戦を終えても2-2で