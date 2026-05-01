ACLE王者のアル・アハリ戦でゴールサウジアラビア1部アル・ナスルは現地時間4月29日に第30節でアル・アハリと対戦し、2-0で勝利を収めた。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが先制ゴールを記録し、キャリア通算ゴールを「970」とした。ロナウドは後半31分、FWジョアン・フェリックスの左コーナーキックに頭で合わせ、GKエドゥアルド・メンディが守るゴールを破った。先日、町田ゼルビアを下してアジア王者となったア