男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、本人がＳＮＳで発表した。右肘、左股関節など３度の手術や多くのけがを乗り越え、満身創痍（そうい）でも現役を続行してきた錦織の真意を、長年取材してきた記者が探る。この数年、錦織が必ず口にしてきた言葉がある。「この与えられた才能を、けがなどで終わら