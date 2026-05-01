シンガー・ソングライターの渡辺真知子が、３月１５日に６９歳で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの妻で、元歌手の高田みづえさんとの再会を明かした。１日までにインスタグラムで「久しぶりの高田みづえさん先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが５０周年コンサートに招待して私を座席の隣りにしました」と２ショットをアップ。「ご主人を一人で８年半介護は、みづえちゃん