歌手・酒井法子（５５）が自身の出演する番組のオフショットを公開。春らしいワンピース姿と、共演者との仲睦まじい姿に反響の声が続々届いている。酒井は２６日放送されたＢＳフジの「もしもで考える…森田健作のなるほど！なっとく塾」に出演。「春らしいワンピでウキウキです」と森田健作、京本政樹、にしおかすみこら共演者との仲睦まじい様子を公開した。この投稿には「軽やかなワンピースでキレイです！」「法ちゃん、