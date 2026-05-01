本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、デビュー後初の単独ライブ『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を7月19日、20日の2日間にわたって、神奈川・横浜アリーナで開催する。【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROMROIROMは、デビュー後初の単独ライブの開催を日本テレビ系冠番組『ゲストはROIROM』（毎週木曜 深0：59）内で発表した。昨年11月に東京・有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前に