ベネチアの風景【ローマ共同】イタリアで2年に1度開かれる現代美術の祭典、ベネチア・ビエンナーレ国際美術展の主催者は4月30日、5人で構成する国際審査員団が辞任したと発表した。理由は明らかにしていない。審査員団は「人権擁護」の観点からロシアとイスラエルを代表するアーティストの作品を賞の審査対象外とすると表明していた。5月9日の開幕を前に混乱が広がっている。主催者は開幕日に予定していた授賞式を11月22日に延