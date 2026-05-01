俳優の酒井若菜（45）が、芸能デビュー30周年を記念した写真集を7月1日に発売することが決定した。写真集としては約13年ぶりとなり、「2026年の酒井若菜の今」を切り取った一冊となる。【写真】タイトワンピで…風情溢れる街並みに身を委ねる酒井若菜撮影の舞台は台湾。あたたかな風が吹く田舎道や国内最大の湖を望むラグジュアリーホテルの一室、活気ある都市の交差点など、多彩なロケーションの中で自然体の姿を収めた。飾ら