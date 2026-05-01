気象庁によりますと、西日本では１日は、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要だとしています。 【画像を見る】５月１日（金）～６日（水）にかけて３時間ごとの雨風シミュレーション 前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は、１日は西日本から東日本の日本海沿岸を通って夜には東北地方まで進み、前線が西日本から東日本を通過