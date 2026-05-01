フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１日、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭が今季限りでの引退を決めたことを速報した。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。番組では「速報です」と切り出し「テニスの錦織圭選手が自身のＳＮＳで今シーズン限りで現役引退することを発表しました」と報じた。さらに「２０２４年の全米オープン