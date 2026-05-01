タレントのアユミが激怒した。4月29日、アユミは自身のSNSを更新。【画像】アユミがGACKTとの“公開恋愛”を後悔してるワケ「誰かがパパのエンブレムを盗んでいったんだけど（笑）」というコメントとともに、1枚の写真を投稿した。写真には、BMWのフロント部分が写っている。だが、本来あるはずのエンブレムが跡形もなく消えていた。アユミは思いもよらぬ盗難被害に対し、「パパが泣いている」「優しく言っているうちに、さっさと