地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「戸部」はなんて読む？「戸部」という漢字を見たことはありますか？神奈川県にある駅名で、答えはひらがな2文字です。いったい、「戸部」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、も