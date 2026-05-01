60歳以上の女性を対象とした女性用風俗店「銀楼館」の男娼・櫻が、さまざまな老女に求められ、人生の一端に触れる様を描いた小説『枯れ枝に桜』。作者の君嶋彼方さんにインタビュー。わからないからこそ書いてみたいと思えた女性の老いと性、というテーマだけを聞いて、もしかしたら眉をひそめる人もいるかもしれない。あるいは、他人事だと思う人も…。著者の君嶋彼方さんも、その反応は想定内。それでも書きたかった物語だ。「デ