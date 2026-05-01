ボディの動きが10%低減4月29日、フェラーリは2022年9月にデビューした自身初の4ドア、4シーターモデル『プロサングエ』に、『ハンドリング・スペチアーレ』を追加した。希望するオーナーが選択可能な『エクスクルーシブな新仕様』となる。【画像】フェラーリ初の4ドア、4シーターモデル『プロサングエ』に『ハンドリング・スペチアーレ』登場！全24枚大幅に変更されたのは、動的応答性の鍵を握るいくつかの要素。そのひとつがア