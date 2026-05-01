ロングヘアを見て女の子だと思っていたら実は男の子だった、という驚きのエピソードとともにイメチェン前後の写真がInstagramに投稿され、話題を集めている。投稿したのは美容師のtakumi yamato（@yamato_takumi）さん。変身後の姿は1638万回表示、9万いいねを記録。「美少年すぎる」「天使」と称賛の声が相次いだ。yamatoさんに聞いた。【ビフォーアフター】イケメン爆誕！ 30センチカット後の姿は？――来店したとき、男の子だ