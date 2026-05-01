お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻で、ニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら、36）が1日、自身のインスタグラムで双子を出産したことを明かした。村上は4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」（木曜深夜3・00）でも生報告した。「ご報告です」として「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！?」と報告。「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれ