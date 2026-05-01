4月30日、ワシントンのホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4月30日、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が退任後に理事として残ることを「構わない」と述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。これまでは残留すれば解任するとしていた。ただ今後もパウエル氏への攻撃を続ける可能性がある。トランプ氏は金利引き下げに応じないパウエル氏に対し、圧力をか