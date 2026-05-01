1日未明、東京・大田区で火事があり、1人が死亡しました。警察や消防によりますと、1日午前2時頃、大田区東六郷の住宅で火事がありました。火はおよそ3時間後にほぼ消しとめられましたが、火元の2階建て住宅1棟が全焼し、住宅の周り4棟にも延焼したということです。1人が救出されましたがその場で死亡が確認されました。警察は火元の住宅に住んでいた丸山善一さん（75）とみて身元の確認を進めるとともに出火原因などを調べていま