お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で、妻で踊り手・いとくとら（36）が双子を出産したことを報告した。【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました」と報告。突然の報告に野田クリスタルは「もう生まれたんだ」とポツリ。続けて