歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体美が話題となっています。【写真】きんに君に負けてない！？浜崎あゆみさん、ムキムキの上腕二頭筋を披露「例年であれば4月8日にお祝いしていただいて来たデビュー記念日を、今年は4月いっぱいかけて、東京・名古屋・神戸とアリーナツアーにしてお祝いしていただくというスペシャルなプレゼントをいただき感無量です」と、現在開催中の全国ツアー「ayumi ham