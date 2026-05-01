「日高地方の悲願」達成！国土交通省 室蘭開発建設部が北海道の道央エリアで建設を進めていた日高自動車道（日高道）において、日高厚賀ICから新冠ICまでの延長9.1km区間が2026年2月28日に開通しました。この区間の開通は、単なる道路の延伸以上に「日高地方の悲願」としての側面が強く、ネット上やSNSではポジティブな反応が寄せられています。【画像】超便利!? これが「31分劇的ショートカット」する日高道のルートです！ 画