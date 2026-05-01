2026年５月２日に開催予定の多摩川クラシコ（FC東京対川崎フロンターレ）を前にFC東京OBの石川直宏氏と川崎OBの稲本潤一氏が特別対談を実施。注目の一戦に向け、両氏はスコアを予想した。石川氏は４−１でFC東京の勝利、一方で稲本氏は４−３で川崎の勝利。ともに点の取り合いとなる展開を予想した。稲本氏は「このスコアがたぶん観ていて一番面白いのかな」とコメント。「合計７点入る試合っていうのはやっぱり家族の思い出