強風にあおられた傘低気圧などの影響で西日本は1日、東日本は2日にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は1日、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合、建物内に移動するなど安全確保が必要としている。気象庁によると、前線を伴った低気圧が四国付近にあり、1日は西日本から東日本の日本海沿岸を通って東北まで進む。南から暖かく