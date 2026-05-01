国際サッカー連盟（FIFA）は4月30日、バンクーバーで総会を開き、ジャンニ・インファンティノ会長がW杯北中米大会（6月11日開幕）へのイランの出場を明言した。「イランは参加する。もちろん、米国で試合をする」とスピーチした。「理由はとても単純。我々は団結しなければならないからだ。我々は人々を結びつけなければならない。それは私の責任で我々の責任。サッカーは世界を団結させる。FIFAは世界を団結させる。みんなが世