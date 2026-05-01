ＴＢＳの若林有子アナウンサーが、春のお出かけショットを公開した。若林アナは３０日、自身のインスタグラムを更新。「４月のお出かけいろいろ。花見をしたり蕎麦打ちをしたりお散歩したり。外にいるのが気持ち良い気候でした」と記し、満開の桜とのショットや焼き鳥を食べるショットなどをアップ。「今田さんが教えてくださった焼き鳥が絶品だったなぁ！あっという間に明日から５月ですね。ＧＷ、楽しんでください！お仕事