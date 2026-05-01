▼滋賀県（彦根地方気象台・３０日１７時）【南部】雨【北部】雨▼京都府（京都地方気象台・３０日１７時）【南部】雨【北部】くもり時々雨▼大阪府（大阪管区気象台・３０日１７時）【大阪府】雨▼兵庫県（神戸地方気象台・３０日１７時）【南部】雨【北部】雨▼奈良県（奈良地方気象台・３０日１７時）【北部】雨【南部】雨▼和歌山県（和歌山地方気象台・３０日１７時）【北部】雨【南部】雨▼岡山県（岡山地方気象台・３０日１