パットアプローチで失敗しないアドレスとは クラブを吊るして構えヒールを浮かせる 【注目ポイント】● パッティングと同じ持ち方をすると、クラブを少し吊るしたアドレスになり、クラブのヒール側が浮く● これによって地面とソールの接地面の芝の抵抗が減少し、ダフっても抜けやすいというメリットが生まれる● クラブを吊るさず、ソール全面が地面にピッタリつくと、ダフったときにヘッドの