正しいグリップを作るコツとは グリップは手のひらの真ん中を搾るように握るのがコツ 次に手の骨格について説明しましょう。ご存知のように手の骨格や筋肉は小さいけれども多くの神経が通じていて、様々な動きを可能にするもっとも器用で繊細な部位です。 手の骨を見ると、「指の骨」が見た目よりも長いことに気づきます。 皆さんが意識している指の付け根は点線だと思います。でも実際の指の付け根は実線の部分なのです。