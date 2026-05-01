【日本】 東京消費者物価指数（4月）08:30 予想1.8%前回1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【豪州】 生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）10:30 予想N/A前回0.8%（前期比) 予想N/A前回3.5%（前年比) 【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00 予想-0.2%前回0.9%（前月比) 予想2.3%前回2.2%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:3