ポストシーズン最終日にド派手な一発だ。KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が4月30日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。東場の親番に役満・四暗刻を炸裂させ、チームをファイナルに導く1勝を上げた。【映像】滝沢、役満・四暗刻成就の瞬間大きな一撃が試合を決めた。当試合は起家からBEAST X・中田花奈（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦