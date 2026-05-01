◇ア・リーグブルージェイズ−ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）は30日（日本時間1日）、ツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場予定。13連戦の7戦目で、この日は本拠地のトロントからミネソタに移動しての一戦だ。岡本は、過去3戦連続4番で出場し、同2戦連続決勝打をマークするなど、4番として存在感を発揮。新加入ながらチーム主軸の1人となっている。敵地で3戦連続V打、さら