将棋界に新たな熱狂を呼ぶ『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議が、いよいよ5月9日に放送される。この大舞台に、「北関東ブリッツァーズ」の監督として羽生善治九段（55）が臨む。【映像】藤井六冠指名を匂わせる羽生九段のニヤリ顔本大会は、『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の2つの遺伝子を引き継ぐ新たな棋戦。5人1組、地域を背負う8つのチームが日本一をかけ戦う。監督は4人の棋士を2段階の