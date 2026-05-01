アメリカのトランプ大統領は、スペインとイタリアに駐留するアメリカ軍について、削減を検討する考えがあることを明らかにしました。記者「スペインやイタリアについても（駐留米軍の削減を）検討しますか」アメリカトランプ大統領「ええ、おそらくそうする」トランプ大統領は先月30日、スペインとイタリアに駐留するアメリカ軍の削減の検討について、このように話しました。そのうえで、トランプ大統領は「ウクライナでは我々は