【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス【実際の映像】豪快スライド→カウンターで立て直す神業4月26日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）で、フォードのマシンが雨に足元をすくわれるも、立て直して事なきを得たスリリングなシーンが反響を呼んだ。競技3日目デイ3のSS10、最初に走り始めたのはアイルランド人のジョン・アームストロングだった。eスポーツでチャンピオン獲得経験を持つドライバーで