お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、29日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜後9：00）に出演。同じマンションに住む有名人を明かした。【写真】同じマンションに住むアンガールズ・田中卓志が、自宅バルコニーで育てる観賞用トウガラシこの日は「健康は家で決まる!?カラダに良い家」をテーマに、照明や家具の配置・色を変えることで老化予防や健康・メンタル改善が期待できるといった、“家の健