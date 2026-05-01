[4.30 ECL準決勝第1戦 シャフタール 1-3 クリスタル・パレス]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は30日、準決勝第1戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)がシャフタール(ウクライナ)を3-1で破った。鎌田はボランチの一角で先発出場し、1-1で迎えた後半に勝ち越しゴールとダメ押しアシストの大仕事。自身2度目の欧州タイトルに大きく前進した。昨季のFAカップ制覇でクラブ史上初の欧州カップ戦出場を果たした