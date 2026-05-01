ジョン・ウォール（元ワシントン・ウィザーズほか）が、ハワード大学のバスケットボール部門における運営責任者（バスケットボール・オペレーションズ部門代表）に就任した。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ウォールは2010年のNBAドラフト全体1位でウィザーズに入団し、2020年まで同球団でプレー。ハワード大学の所在地であ