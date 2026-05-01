[4.30 EL準決勝第1戦 ブラガ 2-1 フライブルク]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は4月30日に準決勝第1戦を行った。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でブラガ(ポルトガル)と対戦し、1-2で敗戦。先発出場の鈴木は後半36分までプレーした。フライブルクは初のベスト4で快進撃を続ける。鈴木は準々決勝第2戦で2ゴールを決め、ELでは4得点目。この試合では4-2-3-1の右サイドハーフで先発した。一方、ブラガは準優勝に終わっ