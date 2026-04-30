「ラッド ミュージシャン（LAD MUSICIAN）」が、世界的ギターブランド「Gibson」との初のコラボレーションアイテムを発売する。5月2日からラッド ミュージシャンの旗艦店および全国の取り扱い店、公式オンラインストアで順次取り扱う。【画像をもっと見る】同コラボでは、Gibsonのロゴや代表するギターモデル、サウンドなどをデザインに落とし込んだ9柄のグラフィックTシャツ（1万3200円）を用意。Gibsonのエレクトリックギタ