1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の5万9720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65678.40円ボリンジャーバンド3σ 62722.94円ボリンジャーバンド2σ 59846.00円5日移動平均 59767.47円ボリンジャーバンド1σ 59720.00円1日夜間取引終値 59655.00円一目均衡表・転換線 59284.92円30日日経平均株価現物終値 568