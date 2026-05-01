1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19ポイント安の3725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3941.12ポイントボリンジャーバンド3σ 3864.81ポイントボリンジャーバンド2σ 3788.51ポイントボリンジャーバンド1σ 3763.25ポイント一目均衡表・転換線 3738.90ポイント5日移動平均 3727.21ポイント30日TOPIX現物終値 3725.