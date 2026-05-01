1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 844.39ポイントボリンジャーバンド3σ 816.83ポイントボリンジャーバンド2σ 789.28ポイントボリンジャーバンド1σ 766.65ポイント30日東証グロース市場250指数現物終値 765.00ポイント一目均衡表・転