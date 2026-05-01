欧州リーグ準決勝第1戦のブラガ戦でプレーするフライブルクの鈴木唯人＝4月30日、ブラガ（AP＝共同）【ブラガ（ポルトガル）共同】サッカーの欧州リーグは4月30日、ポルトガルのブラガなどで準決勝第1戦の2試合が行われ、鈴木唯人のフライブルク（ドイツ）は敵地でブラガ（ポルトガル）に1―2で敗れた。鈴木唯は後半36分までプレーした。ノッティンガム・フォレストはアストンビラとのイングランド勢対決に1―0で先勝した。両