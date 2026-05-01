4月の平均気温は、本州・北海道の広い範囲で、平年より2℃以上高くなりました。この先、5月8日頃までは、西日本で平年並みの気温となりそうですが、5月9日以降は、再び全国的な高温傾向となりそうです。例年より早く、汗ばむ陽気の日が増えてくる見込みです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。【気温の傾向】5月2日から5月8日頃にかけての気温は、北海道で「平年より高い」でしょ