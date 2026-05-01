「2000年に羽ばたくためには……」お笑いタレントの明石家さんまが、長女でタレント・IMALU(本名いまる)の命名秘話を語った――。IMALU○「IMALUは“つばさ”だったんです」25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、子供の名前の話題に。さんまは、長男・二千翔さんについて、「“2000年に羽ばたく”ということで。前の旦那さんの服部さんがお付けになって」と説明。その後、大竹しのぶとの間に、IMA