5月22日日米同時公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。公開を目前に控え、熱視線を浴びているのは、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグーだ。大きなおめめの愛らしい見た目と仕草で、ファンのみならず数々のハリウッドスターまでも魅了し、いまや世界中を虜にしているグローグー。今年行われた世界最高峰の映画の祭典である第98回アカデミー賞授賞式に登場し、その姿がSNSを中心に拡散さ