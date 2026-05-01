銀座コージーコーナーで、『スター・ウォーズ』の世界観をそのままスイーツに落とし込んだコレクションが登場します。2026年5月11日から全国で販売される今回のラインナップ、ファンなら思わず“全部そろえたくなる”内容になっています。 まずはこれ、キャラ9人がそのままケーキに 今回の主役は、シリーズに登場するキャラクターを再現したプチケーキの