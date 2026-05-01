筆者の友人・C香は結婚15年目。夫と中学生の娘2人の、4人家族です。 単身赴任が多い夫に代わり、家事・育児・仕事をワンオペでこなしていました。 そんなC香が悩んでいたのは、義母のこと。ここからは、C香のエピソードをご紹介します。 「男の子産めないなら息子と離婚すればいい」「クソ女！」と罵倒する義母。ついに撃退