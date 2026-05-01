◆米大リーグフィリーズ―ジャイアンツ＝第２試合（３０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が、本拠のジャイアンツとのダブルヘッダーで第１試合の１０号に続き、第２試合にも１１号を放ち、ナ・リーグで単独トップに浮上した。第１試合の１回１死、右腕ウェブのフルカウントからのカッターを打球速度１１３・０マイル（約１８１・８キロ）で打ち返