元BiSHのハシヤスメ・アツコが4月29日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】緊張感のある地でコーヒーまさかの旅先でカジュアルコーデ ハシヤスメは「北朝鮮が見えるスターバックスへ！」と書き出し、「ずっと気になっていて、先日やっと行けました」と報告。アップしたのはコーヒーチェーン「スターバックス」のカップを手